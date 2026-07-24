Si allontana Alajbegović dalla Fiorentina. Romano: "Il Chelsea ha fatto una prima offerta"

I Blues accelerano per il talento bosniaco e provano il sorpasso sulla concorrenza italiana. Adesso la decisione spetta al giocatore.

Potrebbe complicarsi sensibilmente la corsa della Fiorentina a Kerim Alajbegović. La Fiorentina si era inserita per il calciatore dopo che l'Atalanta aveva incontrato difficolta nel condurre in porto l'operazione. Adesso sul giovane talento bosniaco è piombato con decisione il Chelsea, che avrebbe già presentato una prima offerta per assicurarsi il calciatore.

A riportarlo è l'esperto di mercato Fabrizio Romano, secondo cui il club londinese avrebbe mosso i primi passi concreti per il classe 2007, tentando il sorpasso sulle società italiane che da tempo seguono il giocatore, tra cui anche la Fiorentina.

A questo punto, molto dipenderà dalla volontà di Alajbegović. Il talento bosniaco dovrà decidere se intraprendere un percorso diverso in Premier League, accettando la proposta del Chelsea, oppure dare priorità a un trasferimento in Italia, dove diversi club continuano a monitorare con attenzione la sua situazione.

Per la Fiorentina, dunque, la strada si fa decisamente più in salita. Il club viola, che nelle scorse settimane aveva inserito Alajbegović nella lista degli obiettivi di mercato, rischia ora di dover fare i conti con la forza economica e il fascino del Chelsea, pronto ad anticipare la concorrenza per assicurarsi uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo.