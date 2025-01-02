Sfuma Luiz Henrique per la Fiorentina? Dalla Francia: "È ad un passo dal Lione"
Ad agevolare il trasferimento il proprietario, è lo stesso del Botafogo
A cura di Redazione Labaroviola
02 gennaio 2025 21:00
Nel futuro del talento brasiliano Luiz Henrique sembra sì esserci l'Europa, ma non la Fiorentina. Secondo quanto riferito dal quotidiano francese l'Equipe, infatti, il classe 2001 sarebbe vicinissimo a diventare un nuovo giocatore dell'Olympique Lione. Una trattativa facilitata dal fatto che i due club, quello transalpino e il Botafogo, siano di proprietà dello stesso uomo, l'imprenditore americano John Textor.
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