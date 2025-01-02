Sfuma Luiz Henrique per la Fiorentina? Dalla Francia: "È ad un passo dal Lione"

Ad agevolare il trasferimento il proprietario, è lo stesso del Botafogo

Nel futuro del talento brasiliano Luiz Henrique sembra sì esserci l'Europa, ma non la Fiorentina. Secondo quanto riferito dal quotidiano francese l'Equipe, infatti, il classe 2001 sarebbe vicinissimo a diventare un nuovo giocatore dell'Olympique Lione. Una trattativa facilitata dal fatto che i due club, quello transalpino e il Botafogo, siano di proprietà dello stesso uomo, l'imprenditore americano John Textor.

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