Sfuma Cecchini: il centrocampista passa al Malaga per 4 milioni più bonus
Il centrocampista argentino lascia il Banfield e si trasferisce in Spagna
A cura di Redazione Labaroviola
25 luglio 2017 19:33
Emanuel Cecchini, ormai ex giocatore del Banfield, non vestirà la maglia della Fiorentina nella prossima stagione. Il centrocampista argentino infatti, dopo essere stato seguito a lungo dalla società gigliata, si trasferisce in Spagna, per la precisione al Malaga. Il classe '96, secondo quanto riportato da TycSport, si aggregherà quindi alla compagine andalusa per una cifra prossima ai 4 milioni di euro più eventuali bonus.