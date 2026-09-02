Serie A, ufficiali le designazioni arbitrali: Massa per Fiorentina-Torino
Sono state rese note le designazioni arbitrali per la terza giornata di campionato
A cura di Redazione Labaroviola
02 settembre 2026 16:10
Sabato 5 settembre si torna in campo: alle ore 15, la Fiorentina affronterà al Franchi il Torino di Ignazio Abate. Una sfida delicata per la squadra viola, che potrebbe già rivelarsi importante in vista del prosieguo della stagione.
A tal proposito, sono state rese note le designazioni arbitrali ufficiali per la terza giornata di campionato: a dirigere l’incontro sarà il fischietto Davide Massa della sezione AIA di Imperia.
Di seguito, la distinta completa della squadra arbitrale ufficiale:
Arbitro: Massa
Assistenti: Meli – Imperiale
IV: Arena
VAR: Giua
AVAR: Marini