Serie A, ufficiali le designazioni arbitrali: Maresca per Genoa-Fiorentina
Sono state rese note le designazioni arbitrali per la sesta giornata di campionato
Sabato 10 ottobre, dopo la lunga sosta di tre settimane per la pausa nazionali, si torna finalmente in campo. Alle 15 la Fiorentina affronterà in trasferta il Genoa di Daniele De Rossi, in una sfida delicata. La pausa potrebbe infatti condizionare la ripartenza del campionato, rendendo ancora più importante iniziare subito con il giusto approccio.
A tal proposito, sono state rese note le designazioni arbitrali per questo turno di campionato: a dirigere l'incontro sarà il fischietto Fabio Maresca della sezione AIA di Napoli. Di seguito, la distinta completa della squadra arbitrale:
Maresca
Colarossi – Fontemurato
IV: Colombo
VAR: Abisso
AVAR: Camplone