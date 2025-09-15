Serie A, Ekuban risponde al solito Nico Paz: finisce 1-1 al Sinigaglia.
Doppio pareggio nei posticipi della terza giornata di serie A.Al Sinigaglia di Como un grande gol di Nico Paz illude i lariani dopo 14 minuti di gioco.I padroni di casa, prossimi avversari della Fiore...
Doppio pareggio nei posticipi della terza giornata di serie A.
Al Sinigaglia di Como un grande gol di Nico Paz illude i lariani dopo 14 minuti di gioco.
I padroni di casa, prossimi avversari della Fiorentina, vengono raggiunti nel finale dal gol di Ekuban che regala il pareggio al Genoa. Nel finale espulsione per il difensore spagnolo Ramon che salterà l'impegno contro i viola.
Nel pomeriggio al Bentegodi pareggio a reti inviolate tra Hellas Verona e Cremonese con i grigiorossi che raggiungono il terzo posto in classifica a quota 7 punti.