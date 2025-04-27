Serie A e Casino Online non AAMS: c’è ancora tempo per tentare la vittoria
I migliori Casino Online non AAMS ti aspettano perché la Serie A non è ancora conclusa: gol e spettacolo sono ancora dietro l’angolo.
Gol e Spettacolo o Partite Chiuse? I Trend Realizzativi in Serie A
Siamo a pochissime giornate di distanza dal termine di questa Serie A 2024/25 e i migliori Casino Online non AAMS ti aspettano per sfidare la sorte prima della conclusione del campionato.
A tal proposito, ad ogni fine stagione ci si chiede sempre se verranno giocate le cosiddette “partite chiuse” (cioè quelle per cui si sa già - a grandi linee - come termineranno), oppure se si assisterà a gol e spettacolo in grado di emozionare e di ribaltare i risultati.
Purtroppo, nessuno di noi ha la sfera di cristallo, ma possiamo farci un’idea piuttosto concreta dando uno sguardo ai dati già raccolti durante le giornate giocate sino ad ora
Campionato Serie A: storico delle capoliste nel corso della stagione 2024/2025
Per indovinare chi vincerà o chi realizzerà più reti, la cosa migliore da fare è proprio quella di dare uno sguardo alle squadre di Club che hanno dominato la classifica nel corso delle passate giornate di campionato.Giornata di campionatoClub capolista1nessun dato disponibile2Juventus3nessun dato disponibile4Udinese5Torino6Napoli789101112131415Atalanta161718nessun dato disponibile19Napoli20212223242526Inter27282930313233partite che devono ancora essere giocare3435363738
Le stime più interessanti di questa Serie A 2024/25
I migliori Casino non AAMS ti danno l’opportunità di scommettere su diverse variabili e, dunque, non solo su chi vincerà o perderà.
Ecco perché abbiamo deciso di realizzare queste tabelle che comprendono alcune delle stime più curiose, ovvero i record di vittorie, reti segnate e quant’altro.
Per comodità, troverai sia i record positivi, che quelli negativi.
Stime positive
Parametro/variabileRisultatoClub che ha registrato più vittorieInterClub che ha segnato più retiInterClub che ha subito meno retiNapoliSurplus reti realizzateInterClub che ha registrato il miglior trend positivoJuventusClub che ha totalizzato più vittorie di filaJuventusMatch che ha registrato più retiInter – JuventusMatch con scarto reti più elevato Lecce – FiorentinaLazio – InterGiornata di campionati in cui sono state segnate più reti9ª giornata (25, 25 e 27 ottobre 2024)
Stime Negative
Parametro/variabileRisultatoClub che perso più partiteMonzaClub che ha segnato meno retiLecceClub che ha subito più retiVeronaClub che ha totalizzato più sconfitte di filaLecceMonzaGiornata di campionato in cui sono state segnate meo reti30ª giornata (29, 30 e 31 marzo 2025)Giornata di campionato in cui sono stati espulsi più calciatori 10ª giornata (29, 30 e 31 ottobre 2024)
Classifica di Serie A 2024-2025: i record delle andate e dei ritorni
Altre variabili da prendere in esame prima di effettuare delle scommesse sono proprio quelle che riguardano i rendimenti di ciascuna squadra, sia nelle partite giocate “in casa”, che in quelle in trasferta.
Chiaramente, quando un Club gioca nella propria città ha - statisticamente parlando - più probabilità di vincere proprio grazie al supporto e alla “carica” proveniente dalla propria tifoseria.
Tuttavia, non bisogna mai dare per scontati eventuali colpi di scena anche nel corso dei match giocati “fuori casa”.
A scanso di equivoci, si tratta di stime generali. Per saperne di più, quindi, ti rimandiamo al sito 1x2Stat in cui potrai conoscere ulteriori dettagli specifici.
Squadre che hanno vinto più partite di Serie A in andata
Classifica Club vincitori del girone di andataClubTotale punti ottenuti nel girone di andata1Napoli442Atalanta423Inter414Fiorentina355Lazio356Juventus337Bologna328Milan309Udinese2510Roma2311Torino2112Genoa2013Empoli2014Verona1915Parma1916Como1817Lecce1718Cagliari1719Venezia1420Monza10
Squadre che hanno vinto più partite di Serie A in ritorno
Classifica Club vincitori del girone di ritornoClubTotale punti ottenuti nel girone di ritorno1Roma312Inter303Juventus264Bologna255Napoli246Lazio217Milan218Atalanta199Torino1910Genoa1911Como1812Fiorentina1813Udinese1514Cagliari1315Verona1316Venezia1017Lecce918Parma919Monza520Empoli4
Serie A oggi: una panoramica sulle personalità di spicco
Proseguiamo nella nostra analisi dando uno sguardo a tutte le personalità di spicco che si sono distinte nel corso della stagione 2024/25.
Si intendono, dunque, i giocatori, ovviamente, ma anche gli allenatori, dal momento che i risultati positivi (ma anche quelli negativi) sono sempre frutto del “lavoro di squadra” (inteso in senso allargato) che comprende, per l’appunto, anche lo Staff tecnico.
Classifica capocannonieri Serie A 2024/25
A seguire, i migliori Goleador che hanno lasciato il segno nel massimo campionato italiano che sta giungendo al termine.
Posizione in classificaCalciatoreClub di appartenenzaTotale reti segnateDi cui rigori1Mateo ReteguiAtalanta2332Moise KeanFiorentina1713Marcus ThuramInter14//4Ademola LookmanAtalanta1315Lautaro MartínezInter12//6Romelu LukakuNapoli1237Artem DovbykRoma1128Riccardo OrsoliniBologna1139Tijjani ReijndersMilan10//10Lorenzo LuccaUdinese10111Nikola KrstovićLecce10212Valentín CastellanosLazio9213Christian PulisicMilan9314Dušan VlahovićJuventus9415Ché AdamsTorino8//16Santiago CastroBologna8//17Scott McTominayNapoli8//18Andrea PinamontiGenoa8//19Sebastiano EspositoEmpoli8120Roberto PiccoliCagliari8121Florian ThauvinUdinese8122Dan NdoyeBologna8223Mattia ZaccagniLazio82
I migliori Coach di quest’ultima stagione di Serie A
Qui sotto, invece, trovi l’elenco dei “Mister” che hanno effettuato la gestione più efficace.
CoachSquadra di Club allenataMese di riferimentoPaolo VanoliTorinoAgostoAntonio ConteNapoliSettembreMarco BaroneLazioOttobreGian Piero GasperiniAtalantaNovembreSimone InzaghiInterDicembreAntonio ConteNapoliGennaioClaudio RanieriRomaFebbraioVincenzo ItalianoBolognaMarzo
Programma di Serie A 2024-2025: gli ultimi match della stagione in corso
Ora che sei in possesso di tutte le informazioni che ti abbiamo messo a disposizione nel corso di questo articolo, non resta altro da fare che dare uno sguardo al calendario Serie A delle ultime partite da giocare, ovvero quelli sui cui è ancora possibile scommettere su tutte le variabili previste dai migliori Casino Online non AAMS.
Se non vuoi perdere nemmeno una singola azione, ricorda che puoi seguire gli ultimissimi match su Sky o su qualche altra emittente ufficiale.
Giornata ancora da giocareData del matchSquadre sfidanti3319/04/2025Lecce – Como19/04/2025Monza – Napoli19/04/2025Roma – Verona20/04/2025Empoli – Venezia20/04/2025Roma – Inter20/04/2025Milan – Atalanta21/04/2025Torino – Udinese21/04/2025Cagliari – Fiorentina21/04/2025Genoa – Lazio21/04/2025Parma – Juventus3427/04/2025Atalanta – Lecce27/04/2025Como – Genoa27/04/2025Fiorentina – Empoli27/04/2025Verona – Cagliari27/04/2025Inter – Roma27/04/2025Juventus – Monza27/04/2025Lazio – Parma27/04/2025Napoli – Torino27/04/2025Udinese – Bologna27/04/2025Venezia – Milan3504/05/2025Bologna – Juventus04/05/2025Cagliari – Udinese04/05/2025Empoli – Lazio04/05/2025Genoa – Milan04/05/2025Inter – Verona04/05/2025Lecce – Napoli04/05/2025Monza – Atalanta04/05/2025Parma – Como04/05/2025Roma – Fiorentina04/05/2025Torino – Venezia3611/05/2025Atalanta – Roma11/05/2025Como – Cagliari11/05/2025Empoli – Parma11/05/2025Verona – Lecce11/05/2025Lazio – Juventus11/05/2025Milan – Bologna11/05/2025Napoli – Genoa11/05/2025Torino – Inter11/05/2025Udinese – Monza11/05/2025Venezia – Fiorentina3718/05/2025Cagliari – Venezia18/05/2025Fiorentina – Bologna18/05/2025Genoa – Atalanta18/05/2025Verona – Como18/05/2025Inter – Lazio18/05/2025Juventus – Udinese18/05/2025Lecce – Torino18/05/2025Monza – Empoli18/05/2025Parma – Napoli18/05/2025Roma – Milan3825/05/2025Atalanta – Parma25/05/2025Bologna – Genoa25/05/2025Como – Inter25/05/2025Empoli – Verona25/05/2025Lazio – Lecce25/05/2025Milan – Monza25/05/2025Napoli – Cagliari25/05/2025Torino – Roma25/05/2025Udinese – Fiorentina25/05/2025Venezia – Juventus
Ora che hai tutte queste preziose informazioni, tenta pure la fortuna sui migliori Casino Online non AAMS perfettamente legali in Italia che, ad oggi, sono utilizzati con successo da tantissimi appassionati di calcio “Made in Italy” (e non solo).