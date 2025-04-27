Serie A e Casino Online non AAMS: c’è ancora tempo per tentare la vittoria

I migliori Casino Online non AAMS ti aspettano perché la Serie A non è ancora conclusa: gol e spettacolo sono ancora dietro l’angolo.

Gol e Spettacolo o Partite Chiuse? I Trend Realizzativi in Serie A

Siamo a pochissime giornate di distanza dal termine di questa Serie A 2024/25 e i migliori Casino Online non AAMS ti aspettano per sfidare la sorte prima della conclusione del campionato.

A tal proposito, ad ogni fine stagione ci si chiede sempre se verranno giocate le cosiddette “partite chiuse” (cioè quelle per cui si sa già - a grandi linee - come termineranno), oppure se si assisterà a gol e spettacolo in grado di emozionare e di ribaltare i risultati.

Purtroppo, nessuno di noi ha la sfera di cristallo, ma possiamo farci un’idea piuttosto concreta dando uno sguardo ai dati già raccolti durante le giornate giocate sino ad ora

Campionato Serie A: storico delle capoliste nel corso della stagione 2024/2025

Per indovinare chi vincerà o chi realizzerà più reti, la cosa migliore da fare è proprio quella di dare uno sguardo alle squadre di Club che hanno dominato la classifica nel corso delle passate giornate di campionato.

Le stime più interessanti di questa Serie A 2024/25

1nessun dato disponibile2Juventus3nessun dato disponibile4Udinese5Torino6Napoli789101112131415Atalanta161718nessun dato disponibile19Napoli20212223242526Inter27282930313233partite che devono ancora essere giocare3435363738

I migliori Casino non AAMS ti danno l’opportunità di scommettere su diverse variabili e, dunque, non solo su chi vincerà o perderà.

Ecco perché abbiamo deciso di realizzare queste tabelle che comprendono alcune delle stime più curiose, ovvero i record di vittorie, reti segnate e quant’altro.

Per comodità, troverai sia i record positivi, che quelli negativi.

Stime positive

Stime Negative

Club che ha registrato più vittorieInterClub che ha segnato più retiInterClub che ha subito meno retiNapoliSurplus reti realizzateInterClub che ha registrato il miglior trend positivoJuventusClub che ha totalizzato più vittorie di filaJuventusMatch che ha registrato più retiInter – JuventusMatch con scarto reti più elevato Lecce – FiorentinaLazio – InterGiornata di campionati in cui sono state segnate più reti9ª giornata (25, 25 e 27 ottobre 2024)

Classifica di Serie A 2024-2025: i record delle andate e dei ritorni

Club che perso più partiteMonzaClub che ha segnato meno retiLecceClub che ha subito più retiVeronaClub che ha totalizzato più sconfitte di filaLecceMonzaGiornata di campionato in cui sono state segnate meo reti30ª giornata (29, 30 e 31 marzo 2025)Giornata di campionato in cui sono stati espulsi più calciatori 10ª giornata (29, 30 e 31 ottobre 2024)

Altre variabili da prendere in esame prima di effettuare delle scommesse sono proprio quelle che riguardano i rendimenti di ciascuna squadra, sia nelle partite giocate “in casa”, che in quelle in trasferta.

Chiaramente, quando un Club gioca nella propria città ha - statisticamente parlando - più probabilità di vincere proprio grazie al supporto e alla “carica” proveniente dalla propria tifoseria.

Tuttavia, non bisogna mai dare per scontati eventuali colpi di scena anche nel corso dei match giocati “fuori casa”.

A scanso di equivoci, si tratta di stime generali. Per saperne di più, quindi, ti rimandiamo al sito 1x2Stat in cui potrai conoscere ulteriori dettagli specifici.

Squadre che hanno vinto più partite di Serie A in andata

Squadre che hanno vinto più partite di Serie A in ritorno

1Napoli442Atalanta423Inter414Fiorentina355Lazio356Juventus337Bologna328Milan309Udinese2510Roma2311Torino2112Genoa2013Empoli2014Verona1915Parma1916Como1817Lecce1718Cagliari1719Venezia1420Monza10

Serie A oggi: una panoramica sulle personalità di spicco

1Roma312Inter303Juventus264Bologna255Napoli246Lazio217Milan218Atalanta199Torino1910Genoa1911Como1812Fiorentina1813Udinese1514Cagliari1315Verona1316Venezia1017Lecce918Parma919Monza520Empoli4

Proseguiamo nella nostra analisi dando uno sguardo a tutte le personalità di spicco che si sono distinte nel corso della stagione 2024/25.

Si intendono, dunque, i giocatori, ovviamente, ma anche gli allenatori, dal momento che i risultati positivi (ma anche quelli negativi) sono sempre frutto del “lavoro di squadra” (inteso in senso allargato) che comprende, per l’appunto, anche lo Staff tecnico.

Classifica capocannonieri Serie A 2024/25

A seguire, i migliori Goleador che hanno lasciato il segno nel massimo campionato italiano che sta giungendo al termine.

I migliori Coach di quest’ultima stagione di Serie A

1Mateo ReteguiAtalanta2332Moise KeanFiorentina1713Marcus ThuramInter14//4Ademola LookmanAtalanta1315Lautaro MartínezInter12//6Romelu LukakuNapoli1237Artem DovbykRoma1128Riccardo OrsoliniBologna1139Tijjani ReijndersMilan10//10Lorenzo LuccaUdinese10111Nikola KrstovićLecce10212Valentín CastellanosLazio9213Christian PulisicMilan9314Dušan VlahovićJuventus9415Ché AdamsTorino8//16Santiago CastroBologna8//17Scott McTominayNapoli8//18Andrea PinamontiGenoa8//19Sebastiano EspositoEmpoli8120Roberto PiccoliCagliari8121Florian ThauvinUdinese8122Dan NdoyeBologna8223Mattia ZaccagniLazio82

Qui sotto, invece, trovi l’elenco dei “Mister” che hanno effettuato la gestione più efficace.

Programma di Serie A 2024-2025: gli ultimi match della stagione in corso

Paolo VanoliTorinoAgostoAntonio ConteNapoliSettembreMarco BaroneLazioOttobreGian Piero GasperiniAtalantaNovembreSimone InzaghiInterDicembreAntonio ConteNapoliGennaioClaudio RanieriRomaFebbraioVincenzo ItalianoBolognaMarzo

Ora che sei in possesso di tutte le informazioni che ti abbiamo messo a disposizione nel corso di questo articolo, non resta altro da fare che dare uno sguardo al calendario Serie A delle ultime partite da giocare, ovvero quelli sui cui è ancora possibile scommettere su tutte le variabili previste dai migliori Casino Online non AAMS.

Se non vuoi perdere nemmeno una singola azione, ricorda che puoi seguire gli ultimissimi match su Sky o su qualche altra emittente ufficiale.

3319/04/2025Lecce – Como19/04/2025Monza – Napoli19/04/2025Roma – Verona20/04/2025Empoli – Venezia20/04/2025Roma – Inter20/04/2025Milan – Atalanta21/04/2025Torino – Udinese21/04/2025Cagliari – Fiorentina21/04/2025Genoa – Lazio21/04/2025Parma – Juventus3427/04/2025Atalanta – Lecce27/04/2025Como – Genoa27/04/2025Fiorentina – Empoli27/04/2025Verona – Cagliari27/04/2025Inter – Roma27/04/2025Juventus – Monza27/04/2025Lazio – Parma27/04/2025Napoli – Torino27/04/2025Udinese – Bologna27/04/2025Venezia – Milan3504/05/2025Bologna – Juventus04/05/2025Cagliari – Udinese04/05/2025Empoli – Lazio04/05/2025Genoa – Milan04/05/2025Inter – Verona04/05/2025Lecce – Napoli04/05/2025Monza – Atalanta04/05/2025Parma – Como04/05/2025Roma – Fiorentina04/05/2025Torino – Venezia3611/05/2025Atalanta – Roma11/05/2025Como – Cagliari11/05/2025Empoli – Parma11/05/2025Verona – Lecce11/05/2025Lazio – Juventus11/05/2025Milan – Bologna11/05/2025Napoli – Genoa11/05/2025Torino – Inter11/05/2025Udinese – Monza11/05/2025Venezia – Fiorentina3718/05/2025Cagliari – Venezia18/05/2025Fiorentina – Bologna18/05/2025Genoa – Atalanta18/05/2025Verona – Como18/05/2025Inter – Lazio18/05/2025Juventus – Udinese18/05/2025Lecce – Torino18/05/2025Monza – Empoli18/05/2025Parma – Napoli18/05/2025Roma – Milan3825/05/2025Atalanta – Parma25/05/2025Bologna – Genoa25/05/2025Como – Inter25/05/2025Empoli – Verona25/05/2025Lazio – Lecce25/05/2025Milan – Monza25/05/2025Napoli – Cagliari25/05/2025Torino – Roma25/05/2025Udinese – Fiorentina25/05/2025Venezia – Juventus

Ora che hai tutte queste preziose informazioni, tenta pure la fortuna sui migliori Casino Online non AAMS perfettamente legali in Italia che, ad oggi, sono utilizzati con successo da tantissimi appassionati di calcio “Made in Italy” (e non solo).