Serie A 2025-26, il campionato inizierà il 23-24 agosto. E si concluderà il 24 maggio

La Lega Serie A ha ufficializzato le date della prossima stagione. Con una delibera, resa nota da un comunicato a conclusione del Consiglio di Lega di oggi, lunedì 31 marzo, è stato ufficializzato che...

La Lega Serie A ha ufficializzato le date della prossima stagione. Con una delibera, resa nota da un comunicato a conclusione del Consiglio di Lega di oggi, lunedì 31 marzo, è stato ufficializzato che il campionato di Serie A 2025-26 avrà inizio domenica 24 agosto 2025 (con anticipi sabato 23 agosto 2025) e si concluderà domenica 24 maggio 2026. Il prossimo anno sono in programma i Mondiali di calcio, che inizieranno l'11 giugno 2026 e si disputeranno in Canada, Messico e Stati Uniti fino al 19 luglio. L'Italia di Spalletti inizierà le qualificazioni a giugno e non è quindi ancora certa di partecipare, ma la Lega Serie A ha comunque considerato uno spazio di tempo necessario alla preparazione della nazionale azzurra, dopo la conclusione del campionato.