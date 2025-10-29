Serena deciso: “Nessun giocatore della Fiorentina sta giocando al livello mostrato l’anno scorso”

Michele Serena, doppio ex del match tra Inter e Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola in merito alla gara in programma questa sera. Ecco le sue parole.

Inter-Fiorentina

“Ogni anno ci sono delle sorprese sia in negativo che in positivo e quest’anno la sorpresa in negativo purtroppo è la Fiorentina. Non me lo sarei mai aspettato anche perché io stesso avevo fatto i complimenti al mercato viola che ha migliorato la rosa a livello anche numerico. Questo dimostra che il calcio non è una scienza. Lecce e Genoa sono le prossime avversarie dopo l’Inter, e sono due scontri diretti. Ora va fatta una presa di coscienza e calarsi nei bassi fondi della classifica senza pensare all’Europa”.

Prosegue:

“Pioli deve mettere in campo la squadra migliore, non contano nulla i nomi e la carta d’identità. Pioli deve trovare quei 13 titolari per costruirci pian piano sopra e uscire da questa situazione brutta. A livello numerico alternando molto ha creato confusione”.

Conclude:

“Contro l’Inter si deve lavorare di squadra, con le giuste chiusure e le giuste preventive. Io penso che la Fiorentina giocherà a tre dietro e avrà l’aiuto degli esterni e dei centrocampisti. Di fronte avranno una delle migliori squadre del campionato”.

Gosens e Dodò

“Non parlerei solo di loro, nessuno sta giocando al livello mostrato l’anno scorso. Molte colpe sono dei giocatori stessi, è da loro che deve arrivare il cambio di marcia, il tempo per aspettare qualcuno è finito. Vanno fatte scelte precise anche a costo di esclusioni illustri. Io penso che i giocatori abbiano più colpe dell0’allenatore. Stimo Pioli e so che uscirà da questa situazione. Serve una presa di coscienza da parte di tutti”.