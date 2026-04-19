"Senza Barone e Commisso società meno presente. Che intenzioni hanno? Kean ha problemi caratteriali"

Dalla società fino a Kean e il prossimo allenatore della Fiorentina. Le parole di Renato Buso

Renato Buso, ex giocatore e allenatore della Fiorentina (nello staff con Prandelli nel 2021), ha parlato a RTV38 dei temi di attualità di casa viola, queste le sue parole:

“Senza la presenza di Rocco Commisso e Joe Barone, sembra mancare un punto di riferimento chiaro all’interno della società, è meno presente rispetto a prima. Viene quindi naturale domandarsi quali siano le reali intenzioni di questa proprietà: quali obiettivi si pongono per il futuro? C’è l’idea di costruire qualcosa di significativo nell’arco di due o tre anni? In assenza di risposte concrete, è inevitabile che sorgano dubbi, e le perplessità dei tifosi sono comprensibili in questo momento.

A mio parere, il compito principale di Paratici sarà proprio quello di esporsi in prima persona e fare chiarezza. Per quanto riguarda Kean, invece, la questione sembra legata soprattutto al suo atteggiamento. Già prima del suo arrivo alla Fiorentina non aveva offerto prestazioni particolarmente brillanti. Il club dovrà quindi riflettere attentamente sulla sua posizione, considerando anche l’impatto che può avere nello spogliatoio, sia in termini di comportamento che di presenza. Colpisce, infine, la sua assenza nelle gare più decisive della stagione, come quella contro il Crystal Palace.

Grosso è un allenatore capace di lavorare con il tradizionale 4-3-3, un profilo emergente con entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. Tuttavia, se dovessi prendere una decisione, punterei su Sarri. Una piazza come Firenze ha bisogno di ambizione: Sarri rappresenta un nome di maggiore spessore, un tecnico di un’altra caratura. La mia scelta ricadrebbe su di lui.”