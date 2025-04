Sentite Motta: “Non è stato un errore vendere Kean e Fagioli, il vero rimpianto è Nicolussi Caviglia”

L’ex allenatore della Juventus Thiago Motta ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato anche delle cessioni di Kean e Fagioli, queste le sue parole a riguardo:

“Un errore cederli? No, per me no, sono state scelte economiche e non solo tecniche. Certo, a inizio stagione la società non sapeva che Milik non sarebbe mai stato disponibile. Poi è arrivato Kolo Muani che potrà dare un grande contributo alla squadra. Fagioli all’inizio con noi ha giocato molto bene, ma poi ha avuto un periodo di maggiore difficoltà e allora, sempre in sintonia con la società, si è deciso che facesse una nuova esperienza. Mi auguro che Fagioli e Kean possano continuare a crescere come stanno facendo. Un giocatore che abbiamo sbagliato a non trattenere è Nicolussi Caviglia, che sta dimostrando grande qualità”. Parole riportate da SOS Fanta