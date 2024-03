Sentite Matri: “Alla Fiorentina non è stato un bel periodo. E al Franchi mi contestavano”

Alessandro Matri ha vestito la maglia della Fiorentina nella seconda metà di stagione 2013-2014, collezionando 4 gol in 15 presenze. Oggi l’ex calciatore fa l’opinionista per Dazn e nel post partita di Genoa-Monza, è tornato a parlare anche del suo periodo a Firenze: “Ricordo a Firenze, quando chiesi ad Aquilani di poter calciare un rigore e lui mi rispose un po’ incerto ‘Sei sicuro?’. Lo segnai senza problemi. Alla Fiorentina, comunque, non è stato un bel periodo e al Franchi mi contestavano”.

