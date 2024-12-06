Sentite Italiano: "Vlahovic era un fenomeno a Firenze, aveva la stessa fame dei tifosi viola"

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Juventus, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha così parlato anche di Dusan Vlahovic, attaccante bianconero che sotto la sua...

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Juventus, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha così parlato anche di Dusan Vlahovic, attaccante bianconero che sotto la sua gestione alla Fiorentina ha avuto uno dei suoi miglior momenti in carriera : “In quei sei mesi in cui l'ho avuto a Firenze era un fuoriclasse, un ragazzo che aveva la stessa fame di risultati dei suoi tifosi e che segnava sempre e in tutto i modi. Domani lo abbraccerò volentieri”.

BUFFON: “CHE UNA PIAZZA COME QUELLA DELLA FIORENTINA SOGNI LO SCUDETTO È UN BEL SEGNALE”

https://www.labaroviola.com/buffon-che-una-piazza-come-quella-della-fiorentina-sogni-lo-scudetto-e-un-bel-segnale/279763/