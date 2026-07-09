Sentite il ds dell'Udinese: "Atta è un mix tra Bellingham e Zidane. Ha fatto un campionato straordinario"

Nel pomeriggio Atta diventerà ufficialmente un giocatore della Fiorentina, e il ds dell'Udinese a fine stagione ne parlava in questo modo

Un acquisto importante per la Fiorentina, che si assicura uno dei giovani centrocampisti più promettenti della Serie A. Non a caso, appena un mese fa, il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Gianluca Nani aveva speso parole di grandissima stima nei confronti del classe 2003.

"Non voglio vendere i miei migliori giocatori, a volte siamo costretti dalla circostanza. Atta ha fatto un campionato straordinario. Per me è una via di mezzo tra Bellingham e Zidane, pensate che valore gli diamo. Se dovesse rimanere sarei felicissimo. Se dovesse andare via, però, significherebbe che è arrivata un'offerta talmente importante da prenderla in considerazione. Da tempo si parla di lui. La nostra forza è quella di aprire gli orizzonti del mercato: ampliando i mercati di acquisto e di vendita aumentano le opportunità. La storia dell'Udinese lo dimostra, ci sono tante squadre che guardano ai nostri campionati".