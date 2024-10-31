Sentite Gazzetta: “Stasera è la partita della verità. Firenze ha entusiasmo, le ambizioni saranno legittime?”

I pensieri d'alta quota si scontrano con l'assenza di Kean

Anche se i pensieri d'alta quota si scontrano con la pesante assenza di Moise Kean. La Fiorentina dovrà scoprire le sue vere ambizioni senza il proprio centravanti. Firenze ha riscoperto un nuovo entusiasmo, e la partita di stasera servirà a capire se queste ambizioni sono legittime o no. I numeri sono ottimi, con una sola sconfitta in stagione, e ha mandato in gol 11 marcatori diversi. La svolta è stata chiaramente la vittoria contro la Lazio, da li è cambiato tutto. Sarà anche la sfida di De Gea, che in estate poteva finire al Genoa, salvo poi scegliere Firenze, per fortuna del tifo viola. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/kean-si-trova-a-parigi-e-volato-in-serata-verso-la-francia-non-e-rimasto-a-firenze-dopo-il-forfait/274826/