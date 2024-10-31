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Sentite Gazzetta: “Stasera è la partita della verità. Firenze ha entusiasmo, le ambizioni saranno legittime?”

I pensieri d'alta quota si scontrano con l'assenza di Kean

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 ottobre 2024 08:29
Sentite Gazzetta: “Stasera è la partita della verità. Firenze ha entusiasmo, le ambizioni saranno legittime?” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.10.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.10.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Anche se i pensieri d'alta quota si scontrano con la pesante assenza di Moise Kean. La Fiorentina dovrà scoprire le sue vere ambizioni senza il proprio centravanti. Firenze ha riscoperto un nuovo entusiasmo, e la partita di stasera servirà a capire se queste ambizioni sono legittime o no. I numeri sono ottimi, con una sola sconfitta in stagione, e ha mandato in gol 11 marcatori diversi. La svolta è stata chiaramente la vittoria contro la Lazio, da li è cambiato tutto. Sarà anche la sfida di De Gea, che in estate poteva finire al Genoa, salvo poi scegliere Firenze, per fortuna del tifo viola. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. 

https://www.labaroviola.com/kean-si-trova-a-parigi-e-volato-in-serata-verso-la-francia-non-e-rimasto-a-firenze-dopo-il-forfait/274826/

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