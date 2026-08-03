Semplici: "Kean deve restare a Firenze: trovare un attaccante del suo livello è complicato"

Il pensiero di Leonardo Semplici su Kean e sul mercato Viola

L'allenatore Leonardo Semplici è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola: "La Fiorentina? Ora c'è altra aria, credo che Paratici si sia mosso davvero bene fin dall'inizio, con giocatori forti e giovani. Mi auguro che dopo l'arrivo del dirigente ci siano i presupposti per tornare ai livelli che la piazza merita".

Aggiunge: "L'acquisto che mi piace di più è Atta, una mezzala di grande valore. Può dare un grande apporto, ma anche gli altri in prospettiva possono dare molto".

Su Oulai e Fagioli insieme: "Dipenderà da Grosso. Per ora li ha alternati ma magari conoscendosi meglio troveranno l'equilibrio giusto".

Su Kean: "Io mi auguro resti perché non è facile rimpiazzarlo. Credo sia difficile trovare un calciatore di questo valore ma sono sicuro che sapranno benissimo Paratici e gli altri uomini mercato cosa fare".

Su Mastantuono: "Chiaro che il ruolo è da definire perché mi sembra una mezzala offensiva, ma è chiaro che dipenderà anche da come vorrà giocare Grosso. Sicuramente ha grande valore".