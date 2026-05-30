Semioli: "Firenze è unica, non merita stagioni come questa. La Fiorentina deve tornare protagonista"

Le parole di Franco Semioli che ha vissuto due anni fantastici alla Fiorentina sotto la gestione di Cesare Prandelli

L'ex esterno della Fiorentina ed attuale tecnico della squadra femminile del Moncalieri, Franco Semioli, è intervenuto ai microfoni di Firenzeviola.

Sulla sua esperienza in Viola: "Sono stato molto fortunato per aver vissuto quei momenti e quel contesto. Ricordo Firenze e la Fiorentina con grandissimo affetto. In quei due anni in entrambe le occasioni raggiungemmo la Champions. La città e la tifoseria erano e sono pazzeschi, vivono il calcio e la Fiorentina in maniera unica".

"Negli ultimi anni ha ottenuto meno di quello che meriterebbe questa piazza ma mi auguro che in futuro la Fiorentina possa tornare nelle posizioni d’alta classifica. Perché una piazza come quella viola merita solo palcoscenici importanti".