Se la Fiorentina perde le prossime 2 entra nella storia: chiudere a 38 punti sarebbe il record negativo

da quando la Serie A è a 20 squadre e ci sono i 3 punti a vittoria la Fiorentina non ha mai chiuso un campionato sotto i 40 punti

Le ultime 2 partite poi la stagione della Fiorentina andrà in archivio. Una stagione disastrosa e imbarazzante che verrà sicuramente ricordata, e non con piacere, a lungo dai tifosi viola. Una stagione che rischia di entrare negli annali anche per via di un possibile record negativo. I viola infatti hanno raccolto 38 punti fin qui e se non vincono contro una tra Juventus e Atalanta questa sarebbe il peggior risultato in termini di punti della storia viola.

Infatti da quando la Serie A è a 20 squadre e ci sono i 3 punti a vittoria la Fiorentina non ha mai chiuso un campionato sotto i 40 punti. Era il 20/21 che i viola toccavano questo record con Iachini alla guida e sempre con la famiglia Commisso proprietaria. Servirà dunque una vittoria per fare meglio o 2 pareggi per eguagliare quell'annata nefasta e non ritoccare la storia della Fiorentina a pochi mesi dal centenario