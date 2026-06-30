Scade oggi il contratto di Sabiri. Fu preso da Pradè e in 3 anni ha giocato 42 minuti grazie a Pioli

Finisce l'esperienza di Sabiri con la Fiorentina

Finisce oggi l'avventura, se così si può chiamare, di Sabiri con la maglia della Fiorentina. Il calciatore fu acquistato da Daniele Pradè il 31 Gennaio 2023 ma arrivò alla Fiorentina solo a Giugno dopo un periodo di 6 mesi in prestito alla Sampdoria. Un colpo volto ad anticipare la concorrenza, infatti Sabiri a Giugno sarebbe andato via a parametro 0 ma il club viola pur di accaparrarselo pagò la Samp 2,2 milioni e glielo lasciò in prestito.

Il problema è che l'avventura di Sabiri di fatto non è mai iniziata, la prima presenza con la Fiorentina è arrivata solo lo scorso Settembre grazie a Stefano Pioli, prima tanti prestiti ma senza incidere mai. La Fiorentina per lui ha pagato uno stipendio di 1,5 milioni lordi l'anno più il costo del cartellino, per un totale di 6,7 milioni ma il marocchino ha giocato solo 42 minuti in viola, un vero e proprio affare targato Pradè