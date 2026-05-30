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Scade la clausola di Vanoli: a mezzanotte termina l'opzione per prolungare il contratto di un anno

Vanoli sembra ormai lontano da Firenze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 maggio 2026 14:25
Scade la clausola di Vanoli: a mezzanotte termina l'opzione per prolungare il contratto di un anno - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Quella di oggi potrebbe essere una giornata decisiva per il futuro della panchina della Fiorentina. A mezzanotte, infatti, scadrà l'opzione che permetterebbe al club viola di prolungare di un'altra stagione il contratto di Paolo Vanoli. Al momento, però, non sembrano esserci margini per una conferma. Da giorni, infatti, tutte le indicazioni portano verso Fabio Grosso, individuato come l'uomo da cui ripartire dopo la salvezza conquistata nel finale di stagione con Vanoli.

Grosso sarebbe infatti al lavoro per liberarsi con un anno d'anticipo rispetto all'accordo firmato con il club neroverde. Per Vanoli dunque, salvo colpi di scena dell'ultima ora, l'avventura in viola sembra ormai arrivata ai titoli di coda.

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