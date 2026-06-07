Sartori: "Speravo che Italiano restasse per dare seguito al progetto. Credo lo volesse pure il Benfica"

In una lunga intervista il direttore sportivo del Bologna ha parlato dell'ormai ex allenatore del Bologna

In una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Sartori, ds del Bologna, ha rivelato alcuni retroscena legati all'addio di Italiano. Ecco le sue parole:

"Speravo che Italiano restasse, personalmente, per proseguire sul nostro cammino e dare un seguito al nostro progetto, dopo due anni fatti molto bene. Perché dell'addio? Pensava che un ciclo fosse finito e quando succede questo, anche se tu provi con insistenza a fargli cambiare idea, un tecnico va avanti su quella strada. Quando abbiamo capito che sarebbe andato via? Ognuno ha le proprie sensazioni. Cosi come le avevo di Motta, diciamo che le ho avute per lui. Sapevamo che sarebbe potuto entrare in un effetto domino, ecco... Mi pare lo volesse pure il Benfica".