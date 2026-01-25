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Sarri risponde a Lotito: "I calciatori via per me? A me dicono che vanno via perché non c'è ambizione"

Maurizio Sarri in conferenza stampa a risposto a Claudio Lotito dopo la telefonata registrata del presidente della Lazio. Negli scorsi giorni infatti era andato virale un video di un tifoso della Lazi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 gennaio 2026 11:51
Sarri risponde a Lotito: "I calciatori via per me? A me dicono che vanno via perché non c'è ambizione" -
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Maurizio Sarri in conferenza stampa a risposto a Claudio Lotito dopo la telefonata registrata del presidente della Lazio. Negli scorsi giorni infatti era andato virale un video di un tifoso della Lazio che aveva chiamato Lotito, durante la chiamata il presidente aveva attaccato Sarri. Infatti durante la chiamata Lotito aveva risposto al tifoso sul mercato dicendo che i calciatori andavano via a causa dell'allenatore. Ieri Sarri in conferenza stampa a esplicita domanda a risposto in modo duro: "A me hanno detto che vanno via perché non c'è ambizione in società." Una bella bordata al suo presidente

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