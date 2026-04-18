Sarri al Napoli? L'allenatore smonta tutto: "Remote possibilità, ho 2 anni di contratto con la Lazio"

Sarri ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa, domanda anche sul suo futuro

Maurizio Sarri ha parlato dalla sala stampa dello stadio Maradona di Napoli dopo la vittoria della sua Lazio, queste le sue parole:

"Alla gestione delle partite non ci credo. Le partite vanno aggredite, perché se non le aggredisci, le subisci. Io avevo chiesto questo ai ragazzi, senza il retropensiero di mercoledì, altrimenti avremmo fatto una brutta partita. La squadra ha fatto una buona partita, ho fatto giocare i giocatori più adatti, senza pensare a chi dovrà giocare mercoledì. Martedì pomeriggio faremo la conta di chi è nelle condizioni di giocare e poi faremo la formazione. Io però sono contento di quest'interpretazione".



Questa è la Lazio più bella di questa stagione? Quanto incide il momento a livello di concentrazione?



"Noi a livello di determinazione in campo abbiamo fatto un buon periodo. La sosta ci ha fatto perdere un po' l'inerzia delle tre-quattro partite precedenti, oggi l'abbiamo ritrovata. Nell'ultimo mese a mezzo questa squadra ha sbagliato, in parte, solamente la gara contro la Fiorentina. Abbiamo fatto 13 punti. Abbiamo vinto contro il Napoli, due volte contro il Milan, con la Juve. Quando troviamo squadra che si chiudono, facciamo fatica, ma credo che si tratti di caratteristiche della squadra".



Squadra senza carattere?



"È una squadra che non ha tecnica raffinata per giocare contro squadre chiuse. Come sta Lazzari? Ha avuto solamente dei crampi, non credo che sia niente di particolare. Avevo paura solamente dei polpacci, i polpacci di Lazzari sono famosi. Credo che sarà sicuramente in grado di giocare mercoledì".



Rimpianto Scudetto col Napoli?



"Non abbiamo vinto niente, ma abbiamo fatto un viaggio bellissimo. Quando entro in questo stadio, l'emozione è forte".



Isaksen, semplice turnazione?



"Necessità. Qualcuno era concordato che dovesse uscire dopo 65 minuti e l'abbiamo fatto. Poi Noslin doveva uscire per crampi, e far entrare Isaksen. Ma nel frattempo sono successe altre cose e gli slot erano rimasti solamente due, e abbiamo fatto altre scelte".



Taylor?



"È un ragazzo giovane ma che ha gà delle buone esperienze. È un ragazzo intelligente, io raramente ho visto giocatori arrivare in Italia e adattarsi subito al nostro campionato. È sicuramente difficile per gli stranieri venire qui e giocare in Serie A. Sta facendo bene, penso che abbia anche qualche margine di miglioramento".



Quanto è stata importante la prestazione di Cancellieri?



"Si torna al discorso fatto prima. Cancellieri, se gli concedi un po' di spazio, ha delle accelerazioni impressionanti. È un giocatore che ti mette in difficoltà, un ragazzo che si deve ancora completare dal punto di vista tecnico, come scelte, a volte fa scelte non logiche. Ha margini, speriamo li tiri fuori tutti. Possibilmente mercoledì (ride, ndr)".



Si è accostato il tuo nome al Napoli per il futuro: solo una suggestione?



"Sai benissimo che questa è un'eventualità molto remota. Mi fa piacere sia venuto fuori questo tipo di discorso. È remota, lo sai anche tu se hai seguito il Napoli negli ultimi anni. E poi ho anche un contratto di altri due anni con la Lazio".



Diventa Zaccagni il nuovo rigorista? Marusic e Maldini?



"Zaccagni ultimamente ne aveva sbagliati pochi. Quando si va sul dischetto 10 volte, un paio di sbaglia. È statistica, è matematico. È stata peggio la ribattuta del rigore in sé. Sono cose che succedono agli attaccanti. Negli spogliatoi c'è scritto rigoristi Zaccagni e tra parentesi Taylor e Pedro. Marusic deve fare un controllo domani mattina, a livello clinico lui sostiene di non sentire più dolore. Maldini ha già fatto un paio di allenamenti con noi, ha perso un po' di condizione ma sembra in fase di miglioramento".