Sarà Massa l'arbitro di Juventus-Fiorentina: i bianconeri con lui hanno 1 sconfitta nelle ultime 18

Sarà Massa ad arbitrare la partita tra Juventus e Fiorentina. I bianconeri con lui hanno un bilancio positivo

L'AIA ha reso note le scelte per le designazioni arbitrali per la 37esima giornata del campionato di Serie A. Ad arbitrare Juventus-Fiorentina sarà Davide Massa della sezione di Imperia. I viola con lui hanno raccolto 9 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte in 24 partite, quest'anno ha diretto solo una gara viola: 1-1 tra Fiorentina e Milan.

Diverso e più positivo il bilancio per la Juventus che con lui hanno raccolto 22 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte. Record positivo negli ultimi anni con 1 sola sconfitta nelle ultime 18 gare. Sconfitta che però è arrivata questa stagione a Cagliari per 1-0