Sarà l'arbitro Sacchi a dirigere Atalanta-Fiorentina. Con lui i viola non hanno mai pareggiato

Sono ufficiali le designazioni arbitrali della quarta giornata di Serie A. La seconda partita esterna di campionato della Fiorentina, che giocherà contro l'Atalanta domenica 15 settembre alle 15.00, v...

Sono ufficiali le designazioni arbitrali della quarta giornata di Serie A. La seconda partita esterna di campionato della Fiorentina, che giocherà contro l'Atalanta domenica 15 settembre alle 15.00, verrà diretta da Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Il direttore di gara verrà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri e dal quarto uomo Prontera. Al VAR ci sarà Doveri, mentre l'AVAR sarà Meraviglia. Sei i precedenti tra la Fiorentina e l'arbitro maceratese. E bilancio in perfetta parità: tre vittorie e tre sconfitte.

FERRARI: “OPERAZIONE GOSENS SEMPLICE E VELOCE. LUI HA SUBITO DATO DISPONIBILITÀ PER VENIRE A FIRENZE”

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