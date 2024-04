Sarà l’arbitro Di Marco a dirigere Fiorentina-Genoa. Esordio in Serie A per il fischietto di Ciampino

L’AIA ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 32ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma domenica 14 aprile. Il derby di Torino è stato affidato a Fabio Maresca della sezione di Napoli, mentre sarà Davide Di Marco della sezione di Ciampino il fischietto di Fiorentina-Genoa in programma lunedì prossimo alle 18.30.

