Sarà Andreazzoli il nuovo tecnico della Fiorentina Primavera: scelta d'esperienza per il vivaio viola

L'indiscrezione di Gianluca Di Marzio: l'ex Empoli guiderà la Primavera e sarà un riferimento tecnico per tutto il settore giovanile.

La Fiorentina ha scelto Aurelio Andreazzoli per la panchina della Primavera. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, sarà il tecnico classe 1953 a guidare la formazione viola nella prossima stagione, assumendo però un ruolo ben più ampio rispetto a quello di semplice allenatore della squadra.

L'idea del club è infatti quella di affidargli anche il compito di diventare un punto di riferimento tecnico per l'intero settore giovanile. Una scelta precisa e in controtendenza, che punta sull'esperienza di un allenatore con una lunga carriera alle spalle e capace di accompagnare la crescita dei giovani senza l'ossessione del risultato immediato.

Per Andreazzoli si tratterebbe inoltre di un ritorno a Firenze. Tra il 1996 e il 1998 aveva infatti già allenato nel settore giovanile della Fiorentina, prima di costruire un importante percorso che lo ha visto sedere sulle panchine, tra le altre, di Roma, Empoli, Genoa e Ternana. L'ultima esperienza risale proprio all'Empoli, tra il settembre 2023 e il gennaio 2024.