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Sarà Andreazzoli il nuovo tecnico della Fiorentina Primavera: scelta d'esperienza per il vivaio viola

L'indiscrezione di Gianluca Di Marzio: l'ex Empoli guiderà la Primavera e sarà un riferimento tecnico per tutto il settore giovanile.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 luglio 2026 18:47
Sarà Andreazzoli il nuovo tecnico della Fiorentina Primavera: scelta d'esperienza per il vivaio viola -
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La Fiorentina ha scelto Aurelio Andreazzoli per la panchina della Primavera. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, sarà il tecnico classe 1953 a guidare la formazione viola nella prossima stagione, assumendo però un ruolo ben più ampio rispetto a quello di semplice allenatore della squadra.

L'idea del club è infatti quella di affidargli anche il compito di diventare un punto di riferimento tecnico per l'intero settore giovanile. Una scelta precisa e in controtendenza, che punta sull'esperienza di un allenatore con una lunga carriera alle spalle e capace di accompagnare la crescita dei giovani senza l'ossessione del risultato immediato.

Per Andreazzoli si tratterebbe inoltre di un ritorno a Firenze. Tra il 1996 e il 1998 aveva infatti già allenato nel settore giovanile della Fiorentina, prima di costruire un importante percorso che lo ha visto sedere sulle panchine, tra le altre, di Roma, Empoli, Genoa e Ternana. L'ultima esperienza risale proprio all'Empoli, tra il settembre 2023 e il gennaio 2024.

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