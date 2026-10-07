Sandrelli: "Vanoli avrà studiato giorno e notte per trovare equilibrio. Ndour ha grandi qualità"

Il giornalista ha parlato al Pentasport in vista di di Genoa-Fiorentina, soffermandosi sul lavoro del tecnico e sul centrocampista viola

Massimo Sandrelli è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno alla vigilia della trasferta della Fiorentina contro il Genoa. Il giornalista si aspetta segnali di crescita dopo la lunga sosta e ha analizzato anche il ruolo di Cher Ndour, reduce dal gol spettacolare con l'Italia Under 21.

"A Genova mi aspetto di vedere qualche passo in avanti. Immagino che Vanoli abbia lavorato tantissimo durante questa pausa, cercando di giorno e di notte la soluzione migliore per dare equilibrio alla squadra.

Ndour per me è sempre stato un giocatore di grande livello. Quel gol da circa 70 metri è soprattutto una giocata di intelligenza, perché lui non è uno che vive del dribbling nello stretto: deve leggere prima quello che succede e capire come sviluppare l'azione. Bisogna quindi trovare il modo giusto per utilizzarlo e metterlo nelle condizioni di rendere al massimo, anche se naturalmente molto dipenderà dal contributo dei compagni.

Non condivido chi parla di calcio vecchio o calcio moderno. Il calcio è sempre lo stesso: bisogna segnare e cercare di non subire gol. Avere più alternative è sicuramente un vantaggio, ma poi spetta all'allenatore individuare la combinazione migliore e far funzionare insieme tutti gli elementi".