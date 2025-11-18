Sandrelli: “Non capisco chi volesse il ritorno di Palladino. Forse farebbe un’ottima carriera nel calcio a 5”

Il giornalista Massimo Sandrelli, ospite a Radio Bruno, dice la sua sulla situazione Viola. Le sue parole:

“Dato che il calcio è imprevedibilità, c’è qualcosa di esoterico dentro, sperare diventa un atto dovuto. Fino ad oggi abbiamo visto di tutto e di “meno”, ora vediamo che Vanoli si sta impegnando e speriamo che dia quella scossa che possa essere salvifica. Io faccio fatica a credere che si possa ridurre tutto ai problemi fisici, è una squadra completamente disorganizzata a livello mentale, che fa degli errori inammissibili, prende dei gol inenarrabili. Io credo che ci sia una crisi psicologica, una sfiducia che ha pervaso tutti, una mancanza di feeling tra la squadra e Pioli, se Vanoli riesce a ristabilire questi valori può dare vita ad una soluzione concreta, si potrà vedere qualcosa.

La squadra non riesce a ricompattarsi neanche quando va in vantaggio, non riesce a mantenere il risultato, c’è una mancanza di organizzazione. Anche Spalletti alla Juve avrà il suo bel da fare, ma c’è un potenziale diverso nella rosa, per questo serve una scossa sabato. Ma come si fa a parlare di un ritorno di Palladino? Farà una splendida carriera forse nel calcio a 5″.