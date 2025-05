Samassekou non rinnova con l’Hoffenhaim. AffricaFoot: “Anche la Fiorentina sul centrocampista”

Secondo il portale Africafoot.com, c’è anche la Fiorentina tra i club interessati al centrocampista Diadié Samassékou che ha deciso di non rinnovare con l’Hoffenheim e di lasciare il club tedesco da parametro zero. Il maliano è stato contattato dall’Al Qadsiah FC, una squadra della Saudi Pro League, che è disposta a pagare uno stipendio annuale di 2,6 milioni di euro. Per il classe 1996 hanno mostrato interesse anche Borussia Mönchengladbach, il Lens e il Red Bull New York. In questa stagione, Samassekou ha collezionato 10 presenze complessive.