Sabatini: "Serve tempo per capire se in estate si è lavorato bene. Invito alla pazienza i tifosi della Fiorentina"

Il commento di Walter Sabatini sullo stato di forma di Fiorentina e Juventus che si sfideranno al Franchi domenica sera

La Fiorentina è senza dubbio una delle principali delusioni di questa stagione. In vista dell'imminente sfida contro la Juventus, Walter Sabatini, intervenuto ai microfoni di News.superscommesse, ha analizzato le difficoltà incontrate dalle due squadre, invitando entrambe le tifoserie ad avere pazienza.

L'ex dirigente ha sottolineato come i numerosi cambiamenti effettuati in estate richiedano inevitabilmente del tempo prima di trovare i giusti equilibri:

"Quando cambi tanti giocatori come hanno fatto queste due compagini, diventa normale e necessario che ci sia un periodo di assemblaggio. Credo quindi che si debba dare del tempo ad entrambe le squadre per comprendere con precisione se in estate si è lavorato bene oppure no. So che è difficile, ma i tifosi di Juve e Fiorentina dovrebbero pazientare".