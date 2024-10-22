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Sabatini non ha dubbi: "La Fiorentina non può farcela per la Champions. Se tutto va bene arriverà 7°"

Sandro Sabatini ha risposto così alla domanda sul possibile piazzamento della Fiorentina in Champions League

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 ottobre 2024 16:57
Sabatini non ha dubbi: "La Fiorentina non può farcela per la Champions. Se tutto va bene arriverà 7°" -
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Il giornalista Sandro Sabatini, intervenuto a Radio Sportiva, ha risposto così alla domanda circa il possibile piazzamento della Fiorentina in Champions League. Queste le sue parole:

"La Fiorentina? Secondo me non può farcela per la Champions, mi spiace. Fosse partita meglio credo che avrebbe preso lo slancio per lottare per il 4° o 5° posto. Onestamente la rivedo lì, nello stesso piazzamento. Se tutto va bene i viola arriveranno 7°.

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