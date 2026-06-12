Sabatini: "Kean puoi cederlo ma non puoi accontentarti di 30 milioni se ha una clausola da 62"

L'opinione di Sandro Sabatini sulle possibili operazioni in entrata e in uscita della nuova Fiorentina di Fabio Grosso

Sandro Sabatini è intervenuto all'interno del palinsesto odierno di Radio Firenze Viola

"I ruoli che vanno coperti per la Fiorentina di Fabio Grosso sono gli esterni. Kostic ha dato quello che poteva dare però è a parametro zero. Koleosho mi sembra un folle che ha talento. Immaginarlo in attacco con Kean mi sembra impegnativo mentre Cambiaghi dovrebbe andare al Besiktas con Italiano"

Su Kean:

"E' fondamentale che Kean abbia una valutazione corretta per uscire. E' stato acquistato per 17 milioni e ha una clausola per 51 milioni ma non puoi accontentarti di 30 milioni, rischi di pentirtene. Devi darlo via se te lo pagano ma altrimenti lo devi tenere. Kean ha deluso sotto tre aspetti: rendimento, comportamento e fisico. Ecco perché oggi non sappiamo più che pesci prendere. Però quello che mi raccomando con tutti i fiorentini che non conoscono le vie di mezzo, è che ci sono anche quelle. Al semaforo c'è anche il giallo".