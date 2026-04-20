Rugani titolare a Lecce? Altre 3 presenze da 45 minuti e scatta l'obbligo di riscatto per la Fiorentina

Rugani questa sera con il Lecce è in lizza per una maglia da titolare contro il Lecce. Con 5 presenze da 45 minuti scatta l'obbligo di riscatto

La Fiorentina questa sera giocherà a Lecce in cerca di cassare definitivamente il discorso salvezza andando a +11 sulla zona retrocessione. In lizza per una maglia da titolare c'è anche Daniele Rugani che dovrebbe far rifiatare uno tra Pongracic e Ranieri. In caso di titolarità questa sera Rugani si avvicinerebbe a grandi passi alla sua permanenza a Firenze.

Infatti Rugani è in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Queste determinate condizioni sono la salvezza della Fiorentina e 5 presenze da 45 minuti del difensore. L'ex Juventus in questo momento è a quota 2 presenze da 45 minuti, l'esordio con l'Udinese e la gara con la Lazio. Se partisse titolare questa sera arriverebbe a quota 3 e sarebbe ad un passo dalla permanenza.

Chissà se questo influirà con le scelte di Vanoli che potrebbe essere costretto a tenere il difensore centrale in panchina nelle prossime settimane qualora lui o il club decidessero di non volerlo riscattare. La cifra del riscatto è comunque molto bassa, si tratta di 2 milioni di euro per il riscatto oltre ai 500mila già spesi per il prestito. La situazione di Rugani è dunque da monitorare in questo finale di stagione