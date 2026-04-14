Rugani, conto alla rovescia: ancora tre partite da titolare e il riscatto diventa obbligo

L’acquisto da 2 milioni è legato anche alla permanenza in Serie A della Fiorentina. Quanta voglia ha Paratici di riscattarlo?

Il riscatto a fine stagione di Daniele Rugani dalla Juventus è facoltativo per la Fiorentina, che però ha concordato coi bianconeri una clausola di obbligo al raggiungimento di due determinati obiettivi, uno di squadra e uno individuale.

Rugani ha fatto il proprio esordio a Udine, in una partita disastrosa terminata 3-0 per i friulani. Dopodiché, per lui solo spezzoni, quindi nessuna presenza utile. Contro la Lazio, ecco il secondo gettone da titolare, che al 45esimo si è tramutata nella seconda presenza valida su cinque. Pertanto, ne mancano tre, da abbinare alla salvezza.

Il prezzo del riscatto di Rugani da parte della Fiorentina è relativamente basso: due milioni di euro per il difensore ex Empoli classe 1994, l'anno scorso in prestito all'Ajax.

Lo riporta calciomercato.com