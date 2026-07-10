Rubino torna alla Carrarese: nuova esperienza in Serie B per il giovane della Fiorentina

Tramite un comunicato ufficiale, la Carrarese ha annunciato il prestito di Rubino

Tommaso Rubino riparte dalla Carrarese. La Fiorentina ha trovato l'accordo con il club apuano per il trasferimento a titolo temporaneo del classe 2006, che vestirà nuovamente la maglia gialloazzurra fino al 30 giugno 2027. Per Rubino si tratta di un ritorno dopo la positiva esperienza vissuta nella scorsa stagione: con la Carrarese ha collezionato 26 presenze in Serie B, realizzando anche 2 gol, mettendo in mostra le proprie qualità tecniche e la capacità di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo. Le parole di Rubino ai microfoni del club:

“Sono molto felice di essere tornato, infatti non vedo l’ora di iniziare e rivedere i miei vecchi compagni. Ringrazio la società per la fiducia che mi ha trasmesso, fattore decisivo per la mia scelta.

Inoltre, ho già avuto modo di parlare con mister Cioffi, che mi ha fatto un’ottima impressione e che non vedo l’ora di scoprire dal punto di vista lavorativo.

L’anno scorso sono stato molto bene qua e mi piacerebbe replicare quanto di buono abbiamo realizzato come collettivo, mentre, dal punto di vista personale vorrei trovare ancora più continuità, incrementando, al contempo, anche il bottino in termini di goal e assist.“