Romano: "Valentini all'Alavés a titolo definitivo: accordo raggiunto con la Fiorentina"
Fabrizio Romano conferma la partenza di Valentini
A cura di Redazione Labaroviola
06 agosto 2026 15:02
Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi sull'interesse dell'Alavés per Nicolás Valentini, arrivano conferme importanti sul futuro del difensore argentino.
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Valentini lascerà la Fiorentina per trasferirsi all'Alavés a titolo definitivo. Le due società hanno raggiunto un accordo di massima per il trasferimento del centrale, che non partirà quindi in prestito ma verrà ceduto a titolo definitivo.