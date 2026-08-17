Romano svela: "Niente 45 milioni per Kean, il Como ne offrirà 30 alla Fiorentina"
Como e Fiorentina in contatto per il bomber italiano
A cura di Redazione Labaroviola
17 agosto 2026 09:25
In questo inizio settimana si torna nel vivo tra i due club. Como e Fiorentina sono pronti ad essere in contatto per Moise Kean. I lariani non partiranno dai 45 milioni di cui si parla, quindi o si riesce a lavorare nel mezzo, intorno ai 30 milioni, oppure sarà dura. Il Como continua a lavorare per Kean. Lo riporta Fabrizio Romano.