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Romano svela: "Niente 45 milioni per Kean, il Como ne offrirà 30 alla Fiorentina"

Como e Fiorentina in contatto per il bomber italiano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 agosto 2026 09:25
Romano svela: "Niente 45 milioni per Kean, il Como ne offrirà 30 alla Fiorentina" - foto di Sky Sport
foto di Sky Sport
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In questo inizio settimana si torna nel vivo tra i due club. Como e Fiorentina sono pronti ad essere in contatto per Moise Kean. I lariani non partiranno dai 45 milioni di cui si parla, quindi o si riesce a lavorare nel mezzo, intorno ai 30 milioni, oppure sarà dura. Il Como continua a lavorare per Kean. Lo riporta Fabrizio Romano.

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