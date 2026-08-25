Romano: "Paratici vuole trovare un sostituto prima di liberare Kean. Contatti col Como in queste ore"

Aggiornamento di Fabrizio Romano sulla trattativa Kean-Como

Sul proprio canale Youtube, Fabrizio Romano, ha detto le ultime sulla trattativa Kean-Como: "Si sta lavorando tra i due club, ogni momento può essere quello decisivo. Sta per arrivare la seconda offerta del Como. Chiaramente la Fiorentina vuole prima prendere un sostituto e poi darà il via libera a Kean. In questi minuti stanno continuando i contatti tra i club".