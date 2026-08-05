Romano: “Mastantuono aveva tante offerte, lo seguivano 7-8 club ma ha scelto la Fiorentina”

Fabrizio Romano ha parlato di Mastantuono, soffermandosi sulla scelta del talento argentino di approdare alla Fiorentina

Secondo Romano, il momento decisivo della trattativa è arrivato nella notte tra lunedì e martedì, quando il club viola ha capito che il classe 2007 aveva scelto Firenze: “La notizia più importante è stata quella della notte fra lunedì e martedì, perché la Fiorentina aveva capito che Mastantuono aveva scelto Firenze. Questo è stato il passaggio più importante. Aveva 7-8 club interessati, tante offerte dalla Spagna, dalla Francia e dall'Italia, ma Mastantuono ha scelto la Fiorentina”.

L'operazione si dovrebbe concretizzare con la formula del prestito secco, ma per Romano il valore dell'affare resta enorme: “La Fiorentina prende comunque uno dei talenti più importanti in circolazione”. Un colpo che testimonia le ambizioni del nuovo corso viola guidato da Fabio Paratici.