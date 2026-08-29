Romano: "Fiorentina al lavoro per Zirkzee, ma occhio alla Juve e alla cessione di David all'Atletico"

I bianconeri puntano l'olandese ma prima devono fare spazio: il canadese è in uscita e piace agli spagnoli.

Tiene banco l'affare Zirkzee-Fiorentina. I viola stanno spingendo per l'ex Bologna, ma occhio a un possibile ritorno in pompa magna della Juventus.

Come sostiene Fabrizio Romano infatti, i bianconeri stanno lavorando alla cessione di Jonathan David, e tra le pretendenti sembra esserci l'Atletico Madrid. Gli spagnoli si sono fatti vivi per il canadese: se dovesse andare in porto la trattativa, a quel punto la Juventus avrebbe lo spazio e le risorse per farsi sotto per il calciatore dello United.

Zirkzee ha dato il suo benestare a un possibile trasferimento in viola, ma la Fiorentina non è la sua scelta primaria, come infatti si sta notando con lo stallo nella trattativa delle ultime 48 ore: il calciatore vuole aspettare altri sviluppi di mercato, che potrebbero proprio portare l'olandese a Torino sponda bianconera.