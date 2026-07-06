Romano conferma: "Dodò è stato di nuovo proposto al Napoli. La Roma non è interessata"

La situazione di Dodò raccontata da Fabrizio Romano

YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla situazione del terzino brasiliano della Fiorentina.

Secondo l'esperto di mercato, Dodô è stato proposto più volte al Napoli, che sta valutando il profilo senza aver ancora preso una decisione definitiva. Il club azzurro considera il brasiliano un'opzione interessante e potrebbe affondare il colpo dopo che l'Inter ha chiuso per Khalaili.Romano ha aggiunto che il giocatore era stato offerto anche alla Roma nei giorni scorsi, ma il club giallorosso, almeno per il momento, non ha mosso passi concreti.

Ad oggi, dunque, il Napoli resta la destinazione più concreta per Dodô, anche se la situazione è ancora in fase di valutazione e non si registrano trattative avanzate.