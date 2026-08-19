Roma-Fiorentina, scelto l’arbitro: sarà Marcenaro. Con i viola quattro vittorie e tre sconfitte

Il fischietto della sezione di Genova dirigerà il posticipo di lunedì 24 agosto

Sono state rese note le designazioni arbitrali della prima giornata di Serie A. Tra le sfide più attese c'è Roma-Fiorentina, in programma lunedì 24 agosto alle 20:45, che sarà affidata a Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti Lo Cicero e Rossi C., mentre il quarto ufficiale sarà Fabbri. Al VAR ci sarà Abisso, con Giua designato come AVAR.

Per Marcenaro sarà dunque un nuovo appuntamento con entrambe le squadre. Il bilancio del direttore di gara con la Roma è favorevole: nei sette precedenti incontri sono arrivate quattro vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Diverso il quadro per la Fiorentina. Nei sette precedenti con Marcenaro i viola hanno raccolto quattro vittorie e tre sconfitte, senza mai pareggiare. Un dato particolare, considerando che finora non è mai arrivato un segno X nelle gare della squadra gigliata dirette dal fischietto ligure.

L'ultimo incrocio risale alla trasferta contro l'Atalanta del 30 novembre 2025, quando la Fiorentina venne sconfitta per 2-0 a Bergamo.