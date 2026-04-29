Roma-Fiorentina sarà arbitrata da Zufferli: quest'anno 0 vittorie su 2, in generale 4 vittorie su 6"

Il nuovo designatore Dino Tommasi ha comunicato le scelte per la prossima giornata di Serie A e per Roma-Fiorentina

Il nuovo designatore arbitrale Dino Tommasi ha comunicato le scelte e le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A. Roma-Fiorentina sarà arbitrato da Zufferli. con lui la Fiorentina ha uno score di 4 vittorie su 6 partite. Il bilancio in questa stagione però è negativo infatti sono arrivati 1 pareggio (lo 0-0 con il Parma) e 1 sconfitta (1-3 con il Napoli). La Roma con lui 3 vittorie e 2 sconfitte di cui una in questa stagione contro il Cagliari