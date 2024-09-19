Rodri tuona: "Troppe partite da giocare, siamo vicini allo sciopero perché così è insostenibile"

Il calciatore del Manchester City ha tuonato contro i tanti impegni di questa stagione calcistica che hanno stancato i protagonisti

Il calciatore spagnolo del Manchester City Rodri ha parlato duramente del calendario fitto che non lascerebbe riposo ai calciatori impegnati in tantissime partite da qui alla fine della stagione 2024-25 e lo ha fatto in un modo molto accorato e sentito: "Giochiamo troppo, ci sono tantissime partite da fare e non abbiamo tempo per recuperare come dovremmo, 60 0 70 partite stagionali sono un'esagerazione non saremo capaci di rendere secondo il nostro livello, un conto sono 40 e lì possiamo fare molto bene ma così è troppo e nessuno ci chiede come la pensiamo. Pensano al marketing e ai soldi e basta però tutto questo è possibile solo grazie a noi, se noi diciamo basta tutto si blocca perché conta anche altro oggi non solo il guadagno. Siamo vicini allo sciopero e non sto scherzando."

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