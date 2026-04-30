Rocchi può essere salvato? L'articolo 3 del protocollo: "Gli autorizzati possono stare in sala Var"

Un’interpretazione che apre scenari delicati, soprattutto alla luce dell’inchiesta in corso e delle discussioni sulla gestione delle comunicazioni all’interno della sala VAR.

Nel pieno delle polemiche sul sistema arbitrale, il giornalista Simone Malagutti di Sport Mediaset ha acceso i riflettori su un passaggio chiave del protocollo VAR, che potrebbe avere implicazioni importanti anche sulla posizione di Gianluca Rocchi.

Secondo quanto riportato, L'articolo 3 del protocollo Var dice, e diceva anche nella stagione contestata, che solo gli autorizzati possono stare in sala Var e interloquire con Var, Avar e operatori. Se non esiste un’altra norma — al momento sconosciuta — che definisca con precisione chi siano questi soggetti, è naturale pensare che tra gli autorizzati rientrino i vertici dell’organo tecnico, quindi il designatore e il supervisore VAR.