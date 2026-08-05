Roberto Piccoli, un'estate da protagonista: la Fiorentina ora ci crede

Roberto Piccoli ha svolto un'ottima preparazione estiva, adesso potrebbe restare

La trasformazione di Roberto Piccoli in questa estate viola non è passata inosservata. Secondo TUTTO mercato WEB, il giovane attaccante sta convincendo lo staff tecnico della Fiorentina con un'intensità, una presenza in area e una sicurezza nei movimenti che poco ricordano il giocatore tormentato della stagione scorsa. La trasformazione, maturata direttamente nelle settimane di preparazione estiva e nelle amichevoli disputate dalla squadra, è concreta e documentata.

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Il caso Piccoli, in questo senso, è un esempio che vale la pena seguire da vicino.

Il peso di 27 milioni e una stagione da dimenticare

Piccoli era arrivato alla Fiorentina con un cartellino da 27 milioni di euro sulle spalle. Una cifra importante, capace di condizionare la serenità di qualsiasi giocatore, e la stagione precedente lo aveva confermato. L'attaccante aveva vissuto un percorso costellato di difficoltà, schiacciato dalla pressione di dover giustificare quell'investimento in ogni allenamento, in ogni partita.

Fabio Grosso, tecnico della Fiorentina, si era trovato ad osservare un giocatore in evidente difficoltà. Eppure l'estate si è rivelata un punto di svolta. Piccoli ha scelto di sfruttare le settimane di preparazione e le amichevoli estive per convincere la dirigenza viola, con la determinazione di chi vuole voltare pagina in modo definitivo. Grosso stesso, secondo quanto riportato dalla fonte, sta ricevendo dalla preparazione estiva un Piccoli descritto come profondamente diverso rispetto a quello delle scorse settimane.

Intensità e sicurezza nei movimenti: lo staff viola rivaluta Piccoli

Ciò che emerge dagli allenamenti estivi non è soltanto una migliorata condizione fisica. Lo staff viola sta osservando un cambiamento qualitativo nel modo in cui Piccoli si muove in campo. L'intensità con cui aggredisce gli spazi, la presenza fisica in area di rigore e la sicurezza nei movimenti sono i tre elementi che, secondo TUTTO mercato WEB, stanno convincendo la dirigenza fiorentina a rivalutare il giocatore con occhi nuovi.

Non si tratta di impressioni superficiali. Si tratta di osservazioni tecniche concrete, maturate partita dopo partita durante la pre-stagione. Il lavoro fisico e mentale svolto da Piccoli in queste settimane ha prodotto un profilo atletico e tattico sensibilmente diverso da quello che aveva faticato lungo il corso della stagione precedente.

Tre gol in tre partite, compresa la rete al Real Madrid

I numeri raccontano la stessa storia. Piccoli ha segnato 3 gol nelle ultime 3 partite di pre-stagione, rendendosi il capocannoniere estivo della Fiorentina. Un dato che, da solo, avrebbe potuto essere liquidato come prodotto di amichevoli poco significative. Ma i dettagli tecnici delle reti segnate restituiscono una lettura diversa.

La rete contro il Real Madrid è emblematica. Piccoli ha impegnato il portiere Lunin con un solo tiro in porta, preceduto da un movimento intelligente per liberarsi della marcatura avversaria. L'assist di Jimenez ha innescato il destro potente che ha battuto il portiere avversario. Non un gol di fortuna, dunque, ma il frutto di una giocata pulita, costruita con qualità tecnica e lucidità. Segnare contro il Real Madrid, anche in pre-stagione, ha un peso specifico difficile da ignorare.

Kean resta il punto di riferimento, ma le gerarchie possono cambiare

Il contesto offensivo della Fiorentina ruota attorno a Moise Kean. José Mourinho lo ha definito un "mostro", e la performance di Kean contro il Real Madrid ha ribadito che, quando si trova nelle migliori condizioni fisiche, l'attaccante viola ha pochi eguali nel panorama degli attaccanti. Il suo ruolo di riferimento offensivo principale è fuori discussione.

Eppure la crescita di Piccoli sta aprendo uno scenario che fino a poche settimane fa sembrava poco probabile. Secondo TUTTO mercato WEB, la Fiorentina potrebbe decidere di trattenere Piccoli in rosa accanto a Kean, modificando le gerarchie in attacco. Non si tratta di una certezza, ma di una possibilità concreta, alimentata proprio dai progressi documentati nella preparazione estiva. Un reparto con Kean come riferimento principale e Piccoli in ruolo di alternativa credibile avrebbe caratteristiche diverse rispetto a quanto visto nella passata stagione.

Il futuro di Roberto Piccoli alla Fiorentina rimane aperto. Il lavoro dell'estate viola, però, ha già cambiato la conversazione intorno a lui. Se la traiettoria di questi mesi continuerà, Grosso si troverà a fare una scelta più difficile del previsto.



