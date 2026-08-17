Roberto Baggio sarà alla serata del Centenario della Fiorentina: "Vi aspetto per una serata indimenticabile"

La Fiorentina svela con un video la presenza del Divin Codino alla partita tra leggende che si giocherà al Franchi il 02 Settembre

Mercoledì 2 settembre il Franchi sarà teatro di una sfida speciale per celebrare i cento anni di storia della Fiorentina. In campo si affronteranno la Fiorentina All Stars e le Operazione Nostalgia Legends, in un evento che riunirà numerosi protagonisti del passato del club e del calcio italiano.

Tra gli ospiti più attesi ci sarà anche Roberto Baggio, che ha voluto invitare i tifosi all’appuntamento attraverso un videomessaggio pubblicato sui canali ufficiali della Fiorentina.

«Mercoledì 2 settembre ritornerò a Firenze. Sarà emozionante tornare al Franchi dopo tanti anni, in una città a me tanto cara. Non vedo l’ora di riabbracciare tanti amici ed ex compagni di squadra durante la sfida tra Fiorentina All Stars e Operazione Nostalgia Legends», ha dichiarato il Divin Codino.

Una presenza dal forte valore simbolico, quella di Baggio, che a Firenze ha lasciato un ricordo indelebile e che si prepara a riabbracciare la città e i suoi tifosi in una serata dedicata alla storia e alle grandi emozioni del club viola.