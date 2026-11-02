Risentimento agli adduttori per Mckennie, l'americano salta la gara contro la Fiorentina

Il giocatore americano non parte per Firenze domenica per l'infortunio

Il post-partita contro il Napoli lascia in eredità qualche problema di troppo all'infermeria bianconera, con tre elementi usciti non al meglio dal campo e la cui gestione in vista dell'impegno di domenica con la Fiorentina teneva in apprensione lo staff tecnico.

Tegola McKennie: stop forzato

La diagnosi più pesante riguarda Weston McKennie. Il centrocampista statunitense ha accusato un risentimento muscolare agli adduttori che lo terrà lontano dai campi per i prossimi due impegni: salterà infatti sia la trasferta europea di giovedì in Olanda contro l'AZ Alkmaar sia il successivo confronto di campionato a Firenze.

Buone notizie per Alajbegovic e Cabal

Semaforo verde, invece, per Alajbegovic e Juan Cabal, pronti a tornare a disposizione di Luciano Spalletti già in occasione della sfida infrasettimanale. Il primo ha smaltito i postumi di una semplice botta al ginocchio, mentre il secondo aveva dovuto alzare bandiera bianca solo a causa dei crampi. Entrambi saranno regolarmente arruolabili per la gara del Franchi. Lo riporta tuttomercatoweb.com.