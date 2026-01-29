Risarcimento per Davide Astori: Careggi verserà un milione di euro alla sua famiglia

L’Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi verserà 1,1 milioni di euro alla famiglia di Davide Astori, scomparso il 4 marzo 2018 per arresto cardiaco mentre si trovava a Udine con la Fiorentina.

La cifra corrisponde alla provvisionale stabilita da una sentenza del 2021, confermata poi dalla Cassazione, e sarà destinata alla compagna Francesca Fioretti, alla figlia Vittoria, ai genitori e ai fratelli dell’ex capitano viola. L’importo definitivo del risarcimento sarà invece determinato in sede civile.

Nel procedimento penale, il professor Giorgio Galanti è stato condannato a un anno di reclusione con pena sospesa, accusato di omicidio colposo per non aver approfondito alcune anomalie emerse durante una prova da sforzo. La legge prevede che la struttura sanitaria anticipi il risarcimento, potendo successivamente valutare un’eventuale rivalsa sul medico. La notizia è riportata da La Repubblica.